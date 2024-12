O Procon Carioca notificou a empresa para apurar infração prevista no Código de Defesa do Consumidor - DIvulgação

O Procon Carioca notificou a empresa para apurar infração prevista no Código de Defesa do ConsumidorDIvulgação

Publicado 02/12/2024 22:15

Rio - O Procon Carioca multou, nesta segunda-feira (2), a concessionária Águas do Rio em R$ 13,6 milhões, devido a falhas no fornecimento de água na cidade do Rio. O problema vem ocorrendo desde a última terça-feira (26), quando foi realizada uma manutenção no Sistema Guandu Devido a gravidade da situação, o órgão notificou a empresa, na última sexta-feira (29), para apurar uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) já que, apesar da conclusão da manutenção no Guandu, a necessidade de um reparo culminou em mais de cinco dias sem a normalização no abastecimento de água na cidade Após ser notificada, a Águas do Rio não apresentou defesa no prazo de 48 horas, determinado pelo Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. E como diversos bairros ainda estão sem abastecimento de água, conforme comunicado postado no site da fornecedora, sem a previsão de reestabelecimento do serviço cumprido, o dano foi configurado e a empresa, multada."A situação de desabastecimento afetou a vida do cidadão e o funcionamento de escolas, universidades, hospitais, órgãos públicos e empresas. Trata-se de prestação de um serviço essencial. Portanto, a fornecedora deveria mitigar de todas as maneiras possíveis o risco de interrupção do abastecimento e, assim, evitar os transtornos causados pela privação do serviço. A ausência de informação prévia, em um momento em que a cidade enfrenta altíssimas temperaturas, só intensificaram ainda mais o problema", explicou a diretora-executiva do Procon Carioca, Renata Ruback.O instituto ressalta ainda que, mesmo perante a necessidade de manutenção, não se pode considerar razoável o abastecimento ainda não estar normalizado.O Procon Carioca notificou ainda oito empresas para que esclareçam ao instituto municipal, em um prazo de 48h, os valores praticados na comercialização de água em carros-pipas. O objetivo é verificar e coibir o aumento abusivo de preços, no momento em que a cidade enfrenta problemas no abastecimento de água.