Moradores da Zona Norte do Rio estão sem água há pelo menos seis dias - Arquivo pessoal

Moradores da Zona Norte do Rio estão sem água há pelo menos seis diasArquivo pessoal

Publicado 02/12/2024 12:50 | Atualizado 02/12/2024 14:52

Rio - O abastecimento de água na cidade do Rio é afetado, nesta segunda-feira (2), por problemas pontuais que, segundo a Águas do Rio, foram localizados durante o período em que o sistema estava sendo recuperado. Relatos de moradores de várias regiões apontam que a situação já se estende por mais de seis dias.

"Moro no Grajaú, [Zona Norte], há 75 anos, e essa é a primeira vez que fico sem água por tanto tempo. É uma falta de respeito com os moradores", afirmou um cliente. "Sol escaldante, um calor absurdo e sem água há dias. Quem não teve tantos problemas é porque estava utilizando a água da cisterna. Da rua, não cai há vários dias", questionou uma outra moradora da região da Grande Tijuca nas redes sociais.Segundo a concessionária, a principal causa para o desabastecimento na cidade foi o vazamento de uma tubulação na Avenida Francisco Bicalho , que teve os reparos concluídos na última quinta-feira (28). Nesse meio tempo, enquanto o abastecimento estava em processo de normalização, novas ocorrências foram registradas.Na Zona Norte, técnicos realizaram, neste domingo (1°), o reparo de um vazamento na rede de distribuição da Rua Goiás, impactando o abastecimento em Piedade, Encantado e Quintino Bocaiúva. Na região, o problema também se estende, além do Grajaú, em áreas do Andaraí, Tijuca, Maracanã, São Cristóvão, Vasco da Gama e Vila Isabel.Já na Zona Portuária, o motivo para a falta d’água é um vazamento na Avenida Rodrigues Alves, próximo à Rua Cordeiro da Graça, no Santo Cristo, atingindo os bairros Gamboa e Saúde. Para este caso, a Águas do Rio informou que a Light foi acionada, já que cabos de energia foram encontrados no local do reparo. A previsão é de que os consertos sejam finalizados até o final da noite desta segunda.Na Zona Sul, equipes trabalham no reparo de dois vazamentos em Botafogo. O primeiro, em uma rede que atende à parte baixa da comunidade Santa Marta e o outro na Av. Lauro Sodré, altura da Rua General Gois de Monteiro. Além do bairro, Leme e Urca são afetados por esta ocorrência, que deve ser finalizada ainda nesta segunda. Algumas áreas do Cosme Velho, Catete, Flamengo, Laranjeiras e Leme também estão com problemas no abastecimento.Por fim, ainda de acordo com a Águas do Rio, na Região Central, as falhas localizadas se estendem pelo Bairro de Fátima, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Glória, Lapa, Praça da Bandeira, Rio Comprido e Santa Teresa. A previsão de normalização é de até 72h após a conclusão dos reparos, podendo levar mais tempo nas regiões elevadas, nas pontas das redes de distribuição e nos locais onde forem registradas ocorrências neste período.A concessionária orienta que, até que o fornecimento seja restabelecido, os clientes utilizem água de cisternas e caixas d’água somente para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo. “O abastecimento alternativo, por meio de caminhão-pipa, está sendo priorizado para as unidades de saúde, como hospitais e clínicas”, ressaltou.