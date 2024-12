Moradores da Zona Norte do Rio estão sem água há pelo menos quatro dias - Arquivo pessoal

Publicado 30/11/2024 18:45

Rio - Um reparo emergencial da Águas do Rio na Avenida Francisco Bicalho, Região Portuária do Rio, estendeu a interrupção no fornecimento de água na Grande Tijuca, Zona Norte do Rio, e em partes da Zona Sul. Até este sábado (30), bairros das regiões citadas ainda estavam sem água. Segundo a concessionária responsável pelo abastecimento, na via, uma válvula que é usada para abrir e fechar a água na tubulação travou durante o retorno do abastecimento do sistema Guandu.

"O serviço foi finalizado quinta-feira (28) à noite, e a ocorrência afetou a recuperação do abastecimento na Grande Tijuca, Centro e em partes da Zona Sul", explicou a Águas do Rio.

Enquanto isso, moradores seguem reclamando dos transtornos causados. "Hoje, sábado, ainda estou sem água na Tijuca. Mais alguém sem água?", escreveu uma moradora da Tijuca. Na publicação, pelo menos 100 pessoas disseram passar pelo mesmo problema. "Sem água na Rua Uruguai. Entrou um pouco ontem, porém fraca e parou"; "Moro no AndaraÍ e acabou ontem a água, e até agora nada de voltar. Perdi um dia de trabalho por causa da falta d'água, isso é um absurdo com a população. Com certeza ninguém aguenta mais".

Prazo para normalização

Na última terça-feira (26), a produção de água no Sistema Guandu foi interrompida para a realização da manutenção preventiva. Além disso, houve redução de produção do Sistema Ribeirão das Lajes, para o reparo de uma adutora que se rompeu, em Rocha Miranda.

Mesmo com o Sistema Guandu, da Cedae, operando com capacidade máxima desde esta quinta (28), o problema persiste nos bairros da capital, com previsão para normalização apenas para o início da tarde do domingo (1°).

