Publicado 29/11/2024 11:10 | Atualizado 29/11/2024 11:23

Rio - O prefeito Eduardo Paes expressou sua insatisfação com a demora na normalização do abastecimento de água após a manutenção preventiva do Sistema Guandu, que gerou transtornos em várias regiões do RJ. Através das redes sociais nesta sexta-feira (29), Paes afirmou que é compreensível que o sistema necessite da revisão, mas alega que não pode ser aceito o prolongamento do desabastecimento além das 24 horas previstas para a retomada dos serviços.

"É absolutamente compreensível que o sistema de água da cidade do Rio tenha que passar por sua manutenção anual. Obviamente, ideal seria que isso acontecesse no inverno mas imagino que existam razões para que não aconteça assim. O que não dá para aceitar é que passadas as 24hs dessa manutenção o abastecimento de água ainda não tem sido normalizado", escreveu.

É absolutamente compreensível que o sistema de água da cidade do Rio de Janeiro tenha que passar por sua manutenção anual. Obviamente, ideal seria que isso acontecesse no inverno mas imagino que existam razões para que não aconteça assim. O que não dá para aceitar é que passadas… — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 29, 2024



A Companhia de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) concluiu a manutenção às 22h de terça-feira (26), porém a operação completa só foi retomada às 10h55 de quinta-feira (28), o que levou o prefeito a exigir rigor na aplicação de punições pelo Procon Carioca. Paes ressaltou que, embora o abastecimento de água seja responsabilidade estadual, o município dispõe de instrumentos para agir em defesa da população.



Eduardo Paes também enfatizou que a situação afeta hospitais e clínicas, colocando vidas em risco pela demora na normalização. "Não bastasse o transtorno que está causando à população em várias áreas da cidade, existem prédios como hospitais e clínicas que passam por situações que implicam inclusive em risco de vida pela demora na normalização do abastecimento", explicou.



A Companhia de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) concluiu a manutenção às 22h de terça-feira (26), porém a operação completa só foi retomada às 10h55 de quinta-feira (28), o que levou o prefeito a exigir rigor na aplicação de punições pelo Procon Carioca. Paes ressaltou que, embora o abastecimento de água seja responsabilidade estadual, o município dispõe de instrumentos para agir em defesa da população.

Eduardo Paes também enfatizou que a situação afeta hospitais e clínicas, colocando vidas em risco pela demora na normalização. "Não bastasse o transtorno que está causando à população em várias áreas da cidade, existem prédios como hospitais e clínicas que passam por situações que implicam inclusive em risco de vida pela demora na normalização do abastecimento", explicou.

Embora o Sistema Guandu tenha voltado a operar com capacidade total, a previsão é de que a água só volte a todas as áreas da capital e Baixada Fluminense em até 72 horas. A Cedae informou que o sistema estava apto a operar desde o término da manutenção, mas a retomada foi condicionada aos serviços realizados pelas concessionárias, finalizados apenas entre terça (26) e quarta-feira (27).

A retomada da capacidade total também dependia da Águas do Rio finalizar, no Complexo do Lins, a instalação de um macromedidor na subadutora da Zona Norte, tubulação que abastece a Grande Tijuca, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, Cosme Velho, Glória (partes), Laranjeiras, Leme, Santa Teresa e Urca (partes).

A retomada da capacidade total também dependia da Águas do Rio finalizar, no Complexo do Lins, a instalação de um macromedidor na subadutora da Zona Norte, tubulação que abastece a Grande Tijuca, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, Cosme Velho, Glória (partes), Laranjeiras, Leme, Santa Teresa e Urca (partes).

Segundo a concessionária, técnicos realizaram serviços de melhoria no sistema de distribuição que já foram concluídos. Assim como o reparo da adutora que se rompeu em Rocha Miranda, que integra o Sistema de Ribeirão das Lajes. Com isso, a empresa informou que toda a área atendida deve ser normalizada no prazo de até 72 horas, podendo ser ainda maior nas áreas elevadas e pontas das redes.

Segundo a Cedae, a manutenção preventiva anual é uma medida de segurança necessária para garantir o pleno funcionamento do Sistema Guandu durante o verão, período em que a demanda por água aumenta. O processo envolveu mais de 500 profissionais, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. Este ano, o serviço incluiu também obras de modernização do sistema, como a instalação de válvulas dos macromedidores, equipamentos capazes de realizar a medição de grandes vazões de água, possibilitando maior controle de perdas.