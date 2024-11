Bandidos aproveitaram momento de parada no sinal para roubar SUV - Reprodução

Publicado 29/11/2024 16:48 | Atualizado 29/11/2024 18:12

Rio - Um motorista teve seu carro roubado por dois criminosos, no fim da manhã desta sexta-feira (29), na Avenida Dom Helder Câmara, em Del Castilho, Zona Norte. O crime aconteceu enquanto a vítima aguardava a abertura do sinal, bem próximo a um dos acessos do Shopping Nova América. A ação dos bandidos foi flagrada em vídeo.

ASSALTO PRÓXIMO AO SHOPPING NOVA AMÉRICA.

DEL CASTILHO, ZONA NORTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/VbdfSaG9Cm — Popular News (@LevySallahK) November 29, 2024

Na filmagem, que vem sendo compartilhada nas redes sociais, é possível ver um dos criminosos no interior do veículo, modelo Jeep Renegade, enquanto a vítima aparece do lado de fora. O motorista se afasta do carro, enquanto o criminoso tenta dar a partida e um segundo bandido dá cobertura em motocicleta.

O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma). A distrital investiga busca imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os autores do crime.