Sargento Jefferson Vieira dos Santos foi morto por bandidos em RealengoReprodução/Redes sociais

Jefferson Vieira dos Santos foi sepultado sob forte emoção na tarde desta sexta-feira (29), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O 3° Sargento estava de folga e acompanhado de outro agente Rio - O corpo do policial militarfoi sepultado sob forte emoção na tarde desta sexta-feira (29), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O 3° Sargento estava de folga e acompanhado de outro agente quando foi baleado e morto por bandidos em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo os colegas de farda de Jefferson, o PM era o principal provedor da casa e um agente bastante querido por todos no 5º BPM (Praça da Harmonia), onde atuava. "Jefferson era um irmão para mim e acredito que para muitos que o conheciam. Nosso irmão deixou uma filha e uma mulher grávida, sendo ele o principal provedor do sustento da casa", desabafou o amigo nas redes sociais.

Abalada, a família do agente não quis falar com a imprensa no cemitério. O policial deixou uma filha de 13 anos e a mulher grávida de 8 meses.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e nenhuma hipótese foi descartada até o momento. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento do crime e podem ajudar nas investigações. O material está sendo analisado na especializada. Nas imagens é possível ver dois homens em uma motocicleta atirando contra Jefferson e o colega.

