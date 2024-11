Caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) - Divulgação

Publicado 29/11/2024 19:57 | Atualizado 29/11/2024 20:55

Rio - Uma jovem, de 25 anos, foi agredida pelo ex-companheiro com uma chave de fenda, na madrugada desta sexta-feira (29), em Vaz Lobo, na Zona Norte. Andressa Ferreira Gama da Silva relatou que o suspeito invadiu sua casa para matá-la carregando uma mochila com bombas caseiras. Tiago Agenor da Silva deixou os artefatos no local. Ele foi preso em flagrante nesta noite.

Ao DIA, a mulher contou que o ex-namorado a viu conversando com um rapaz na porta de sua casa, nesta segunda-feira (25), e a agrediu. Já na madrugada desta sexta-feira (29), ele teria invadido sua residência para continuar as agressões porque não concorda com o término da relação.

"Ele não aceita o fim do relacionamento. Eu conheci uma pessoa e estava conversando com ela. Ele me viu conversando com esse menino na minha porta e me jogou longe. Eu quebrei minha clavícula, bati com a cabeça na parede e desmaiei. Quando foi hoje (sexta), ele veio para terminar o serviço. O foco dele é me matar", comentou.

Andressa destacou que o suspeito invadiu sua casa com uma mochila repleta de bombas caseiras, facas e com um galão de gasolina. Segundo a vítima, o ex conseguiu arrombar a porta de seu quarto e a agrediu com uma chave de fenda no pescoço, além de ter entrado em luta corporal com seu pai.

Pai e filha foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, também na Zona Norte, para cuidar dos ferimentos e já receberam alta.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). A vítima solicitou medidas protetivas contra o suspeito pedindo a proibição de aproximação em um limite mínimo de 500 metros, proibição de qualquer meio de contato e a restrição ou suspensão das visitas ao filho do casal.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizaram diligências durante o dia para localizar o autor do crime. O Esquadrão Antibomba foi acionado para a casa da vítima e apreendeu os artefatos, que serão analisados.

Tiago se entregou na 29ª DP nesta noite e foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e perseguição.

Relacionamento conturbado

O casal teve um relacionamento de oito anos. De acordo com a jovem, a relação foi marcada por traições, agressões e ameaças por parte do homem. Ambos estão separados há mais de um ano. Eles tem um filho, de 4 anos, que presenciou as agressões desta sexta (29).

"Ficamos oito anos juntos e ele me batia, me traía, era muito agressivo nas palavras. Nunca me tratava com carinho. No começo, tudo era flores. Aí foi complicado, veio a gravidez e eu comecei a ficar incomodada", disse.

A jovem deseja que o ex-namorado seja preso para assim poder cuidar de sua saúde. "Eu estou sem paz nenhuma. Com medo de ser atacada novamente. Depois que ele for preso, eu vou fazer exames psicológicos, pois estou abalada. Meu filho também, vou procurar um psicólogo pra ele", finalizou.

Em janeiro de 2023, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o homem depois de ser agredida com um soco no rosto e ameaçada de morte. Na época, a juíza Aline Abreu Pessanha, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), determinou a proibição de aproximação da vítima em até 250 metros e a proibição de contato por qualquer meio de comunicação.