Homem foi preso por agentes do Aterro Presente - Reprodução

Publicado 29/11/2024 18:08 | Atualizado 29/11/2024 18:27

Rio - Um homem foi preso após agredir e ameaçar a companheira, na tarde desta quinta-feira (28), próximo à Marina da Glória, na região central do Rio. Policiais o encontraram sufocando a vítima com o cotovelo.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes do Aterro Presente faziam patrulhamento de rotina na região, por volta das 16h, quando pedestres informaram sobre um homem agredindo e ameaçando uma mulher.

De acordo com a pasta, a equipe chegou no local e encontrou o agressor deitado sobre a vítima, sufocando-a com o cotovelo no pescoço.



Ao intervir, a mulher relatou que era companheira do homem e que ele a ameaçava e batia constantemente. Inclusive, durante abordagem, o acusado fazia ameaças à vítima na presença dos policiais.



O homem foi encaminhado para a 9ª DP (Catete), onde foi constatado que a mulher já possuía uma medida protetiva expirada contra o agressor de um registro de ocorrência por estupro e ameaça. Posteriormente, o criminoso foi conduzido para a 12ª DP (Copacabana).