Mulher subiu em veículo blindado da PM para protestar contra atuação dos agentes em Magé - Reprodução

Mulher subiu em veículo blindado da PM para protestar contra atuação dos agentes em MagéReprodução

Publicado 29/11/2024 16:31 | Atualizado 29/11/2024 18:06

Rio - Um suspeito foi baleado durante um confronto com policiais militares, nesta sexta-feira (29), em Magé, na Baixada Fluminense. Moradores da região protestaram contra a atuação dos agentes.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34º BPM (Magé) foram atacadas a tiros quando faziam uma ação de inteligência no bairro Lagoa. Houve confronto na localidade e, após o fim do tiroteio, um homem foi encontrado baleado.

A corporação informou que o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Magé. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma mulher, que seria mãe do ferido, tentando entrar no veículo blindado da PM, onde o filho estava. Ela chega a subir no camburão em movimento.

Durante a ação, uma pistola com carregador alongado, 98 pinos de cocaína, 71 invólucros de maconha, uma roupa militar, um cinto tático e uma mochila foram apreendidos. O caso foi registrado na 65ª DP (Magé).