Anderson Igor Sousa dos Santos, suspeito de envolvimento na morte de um homem na comunidade de Taboinha - Reprodução

Anderson Igor Sousa dos Santos, suspeito de envolvimento na morte de um homem na comunidade de TaboinhaReprodução

Publicado 29/11/2024 16:08 | Atualizado 29/11/2024 18:03

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (29), Anderson Igor Sousa dos Santos, suspeito de envolvimento na morte de um homem na comunidade de Taboinha, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, a vítima foi executada pelo "tribunal da milícia" que atua na região. Outros quatro envolvidos seguem foragidos.

De acordo com a polícia, Ícaro Achilles Moreira, de 33 anos, encontrou um cartão no chão da comunidade e fez compras em diversos estabelecimentos comerciais. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do rapaz que, conforme a polícia, não tinha anotações criminais.

O marido da dona do cartão, Vitor Vinicius Silva de Oliveira, conseguiu acessar as imagens e reconheceu Ícaro como autor das compras. Em seguida, ele e o primo, Anderson, denunciaram o rapaz aos milicianos locais. Ícaro foi visto pela última vez em junho.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) deu início às investigações e pediu a prisão dos dois. Além deles, foi solicitada a prisão de Kauã de Sousa, Wellington da Silva Onofre Meireles e Phellipe de Souza Batista, este apontado como o chefe da milícia. Todos são acusados de homicídio e ocultação de cadáver.

Anderson estava foragido desde o dia 8 deste mês, quando a polícia realizou uma operação na comunidade para localizar o grupo. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, com o apoio da DDPA.

No mesmo local, os policiais prenderam em flagrante um homem com uma granada, drogas e uma balança de precisão. Ele foi autuado por porte ilegal de artefato explosivo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. A identidade do criminoso não foi divulgada.



Ainda na mesma ação, agentes prenderam um homem e apreenderam um adolescente com mais drogas, um coldre e um radiotransmissor.