Receita Federal encontra 1 tonelada de cocaína escondida em carga de argamassa para assentamento de azulejoDivulgação/Receita Federal

Publicado 29/11/2024 16:57 | Atualizado 29/11/2024 18:09

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (29), 1 tonelada de cocaína escondida em uma carga de argamassa para assentamento de azulejo no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana. A droga, avaliada em R$ 300 milhões, tinha como destino a Serra Leoa, na África.

Com o auxílio de cães farejadores, os agentes localizaram a cocaína escondida em uma carga de argamassa dentro de um contêiner. Segundo a Receita Federal, o material foi selecionado por critérios de gerenciamento de risco durante pesquisa e seleção desenvolvidos pelo próprio órgão.



A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal em conjunto com a equipe de fiscalização da Receita Federal no Porto de Itaguaí.

Mais uma apreensão em carga de argamassa



Na última quarta-feira (27), a Receita Federal também frustrou a tentativa de envio de 491 kg de cocaína por meio do Porto de Santos, em São Paulo, com destino final para Serra Leoa. Equipes da Receita Federal responsáveis pela gestão de riscos selecionaram e bloquearam dois contêineres onde também havia uma carga de argamassa.



Durante a conferência física da carga, os cães de faro da Alfândega de Santos Uruk e Kaoma sinalizaram positivamente para a presença de drogas em um dos contêineres selecionados.