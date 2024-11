Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 19:34 | Atualizado 29/11/2024 22:18

Rio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (29), na Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos nas redes sociais, houve um confronto entre criminosos rivais na região. Agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados e encontraram o corpo em uma calçada na Rua Carobinha. Os militares isolaram a área e acionaram a perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Uma manifestação interditou a Avenida Brasil, na altura da Estrada do Rio Guandu do Sena, no sentido Santa Cruz, por volta das 21h. De acordo com relatos nas redes sociais, moradores revoltados com a morte da vítima bloquearam a via com pneus incendiados e um veículo.



Segundo o Centro de Operações Rio, por volta das 21h30, o grupo se deslocou para o acostamento, e o veículo que bloqueava a pista foi retirado. O trânsito chegou a apresentar lentidão desde o trecho da Vila Kennedy. A via foi liberada às 22h.

A Mobi-Rio informou que, devido à manifestação e por questões de segurança, a linha de conexão 67 (Terminal Deodoro X Campo Grande) foi temporariamente suspensa em ambos os sentidos.

Moradores reclamam de violência

Segundo relatos, o condutor desrespeitou uma ordem de parada de milicianos da região. Os criminosos, então, realizaram vários disparos no veículo.

Nas redes sociais, moradores das redondezas reclamaram da falta de segurança na região. "É por essas e outras que eu tô com medo de sair de casa, saímos e não sabemos se vamos voltar vivos", disse uma internauta. "Que tristeza imaginar que alguém sai de casa para sustentar sua família e tem um fim tão cruel", lamentou um usuário da internet.