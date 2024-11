Sedcon investiga denúncias de cobranças abusivas por caminhões-pipa na capital do Rio - Divulgação

Rio - A Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) determinou a abertura de processo administrativo para investigar denúncias de cobranças abusivas por caminhões-pipa. Em meio à falta d'água após a manutenção anual do Sistema Guandu , moradores da cidade do Rio denunciam que o preço de um caminhão-pipa chegou a custar R$ 5 mil.

Normalmente, esse serviço custa entre R$ 200 a R$ 500, podendo chegar a R$ 1 mil, dependendo da capacidade do caminhão e da complexidade do serviço, como o bombeamento em locais de difícil acesso ou em grandes altitudes.

Nesta sexta-feira (29), as equipes de fiscalização da Sedcon e do Procon-RJ foram enviadas para averiguar os fatos nos bairros que ainda sofrem com o desabastecimento. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, elevar o preço de forma injustificada em situações de emergência, como a falta d’água, é considerado prática abusiva e pode incidir em multa, ou possível interdição do estabelecimento, caso seja constatado.

"O aumento arbitrário de lucros configura também infração contra a ordem econômica, além de constituir crime contra a economia popular", alertou a Sedcon.

A falta d'água ainda atinge moradores de diversos bairros da capital. Apesar da retomada da produção da Cedae em 100% da capacidade, confirmada no início da tarde de quinta-feira (28), algumas localidades atendidas pelas concessionárias Rio+Saneamento e Águas do Rio seguem com as torneiras secas. O prazo para normalização do fornecimento é o próximo domingo (1º), às 12h.