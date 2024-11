Edson Junio foi preso por agentes da DHBF em Rio das Ostras - Reprodução

Edson Junio foi preso por agentes da DHBF em Rio das OstrasReprodução

Publicado 29/11/2024 17:27 | Atualizado 29/11/2024 18:15

Rio - Edson Junio Santos da Silva, conhecido como Coquinho, acusado de matar um homem por uma dívida de R$ 200, foi preso, na manhã desta sexta-feira (29), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Lucian da Silva Alves foi assassinado a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em março deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima saiu de uma festa no dia 11 daquele mês e foi abordada pelo criminoso, que estava dentro de um veículo, na Avenida Doutor Laureano. A investigação identificou que Edson questionou Lucian sobre uma dívida relativa a um serviço não pago no valor de R$ 200 e ambos discutiram por isso.

Posteriormente, ainda segundo a instituição, o acusado saiu do carro, atirou diversas vezes contra a vítima e fugiu logo depois. Lucian não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após depoimentos de testemunhas, análises de imagens de câmeras do entorno e laudos periciais, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) indiciou Edson. Em agosto, a juíza Anna Christina da Silveira Fernandes, da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, o tornou réu e decretou sua prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil mediante recuso que dificultou a defesa da vítima.



"Assim, ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória do acusado deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, considerando que se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça ante a gravidade do delito, em tese, cometido pelo denunciado e sua repercussão", escreveu a magistrada na decisão.

Edson foi encontrado por agentes da DHBF em uma área de mata de Rio das Ostras.