Sebastião Santana Lima, acusado de matar a companheira asfixiada em Teresópolis - Reprodução

Publicado 29/11/2024 17:18 | Atualizado 29/11/2024 18:17

Rio - Agentes da 110ª DP (Teresópolis) prenderam, nesta sexta-feira (29), Sebastião Santana Lima, acusado de matar a companheira asfixiada em Teresópolis, na Região Serrana.

O feminicídio aconteceu no dia 28 de julho, na casa do casal, no bairro Parque do Imbui. Segundo a polícia, Sebastião chegou a chamar os familiares da vítima, no dia do crime, argumentando que a mulher estaria se engasgando com uma batata. No local, as testemunhas encontraram a mulher já sem sinais vitais, com o corpo frio e rígido, indicando que ela estava morta há algum tempo.



Laudos do Instituto Médico Legal (IML) desmentiram a versão apresentada por Sebastião. O exame revelou que a vítima não havia se engasgado, mas fora asfixiada. Vestígios de alimentos não foram encontrados no local, e havia marcas de dedos na parte superior do pescoço da mulher. O homem responderá por feminicídio.