Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão será o defensor público-geral no biênio 2025/2026 - Divulgação/Defensoria Pública do RJ

Publicado 29/11/2024 21:32

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, nomeou o defensor público Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão para o cargo de defensor público-geral no biênio 2025/2026. O decreto foi publicado no Diário Oficial, na última terça-feira (26), após o recebimento da lista com os nomes indicados ao cargo.

Eleito no dia 8 de novembro deste ano com 63,4% do total de votos, Cozzolino é defensor público desde 2006 e assumirá o cargo de defensor público-geral pela primeira vez nas próximas semanas. A candidata Patrícia Cardoso Maciel Tavares recebeu 36,5% dos votos, e ficou em segundo lugar.

A nomeação foi comemorada pelo profissional em suas redes sociais. "Quero expressar meu profundo agradecimento a cada colega que depositou em nossa equipe a esperança de uma Defensoria mais humana, profissional, altiva e acolhedora. Nos próximos dois anos, me dedicarei para que a nossa Defensoria continue sendo o standart de modelo público de defesa dos vulneráveis", escreveu Cozzolino. Confira a publicação na íntegra:



Quem é Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão

Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão está em seu segundo mandato consecutivo como presidente da Caixa de Assistência aos Membros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Camarj). Defensor público desde 2006, atuou em 28 municípios e em órgãos com diversas atribuições. Foi defensor titular em Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia, Queimados e, atualmente, é titular da 1ª Vara Cível de Nilópolis.

O defensor também já ocupou o cargo de subprocurador-geral de Magé, na Região Metropolitana do Rio, durante a gestão da ex-prefeita, e prima dele, Núbia Cozzolino.

Além de sua trajetória acadêmica como professor, em 2015 ocupou o cargo de diretor administrativo da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Fesudeperj). Em 2016, assumiu a secretaria-geral da Defensoria Pública.