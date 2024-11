Vítima morreu após desabamento provocado por rompimento de adutora - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/11/2024 07:04 | Atualizado 26/11/2024 08:12

Rio - O rompimento de uma adutora provocou a morte de ao menos uma pessoa, na madrugada desta terça-feira (26), em Rocha Miranda, na Zona Norte. A água invadiu casas da Rua das Opalas, provocando desabamentos, além de ter arrastado veículos e também abriu uma cratera na via. Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil Municipal, da Águas do Rio e da Polícia Militar atuam na região.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado às 3h30 para uma ocorrência de desabamento de edificação, na Rua das Opalas, no nº 90. Militares encontraram uma idosa de 80 anos, ainda não identificada, morta sob os escombros de uma casa, e socorreram outra mulher com escoriações nos membros, que não quis ser levada para o hospital. Um cachorro também foi resgatado com vida. As equipes ainda estão no local.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua das Opalas está interditada por conta do rompimento e, próximo a Rua dos Diamantes, houve queda de estrutura. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver á água tomando a rua, durante a madrugada. As imagens mostram casas sedo invadidas e carros cobertos pelo alagamento que se formou na via. Confira abaixo.

De acordo com a Águas do Rio, equipes operacionais e de Responsabilidade Social estão mobilizadas para realizar o reparo e atender os moradores afetados pelo rompimento da adutora. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, no último domingo (24), uma outra adutora já havia se rompido em Rocha Miranda, dessa vez na Rua Fausto Cardoso.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada na madrugada e técnicos do órgãos realizam vistorias nos imóveis atingidos. Procurada, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) informou que uma equipe de fiscalização está a caminho do local.