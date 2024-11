Multas aos estabelecimentos podem chegar a R$ 1 milhão - Divulgação

Multas aos estabelecimentos podem chegar a R$ 1 milhãoDivulgação

Publicado 27/11/2024 18:32

Rio - Um tradicional clube de futebol, um hotel, uma churrascaria e dois restaurantes, em Rio Bonito, foram autuados por captação irregular de água durante uma operação realizada nesta quarta-feira (27). A ação conjunta foi realizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio da Superintendência Lagos São João, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e concessionária Águas do Rio.

A denúncia sobre as irregularidades foi feita ao órgão ambiental estadual. Após um levantamento, a equipe percorreu os bairros Olaria, Serra do Sambe e o Centro de Rio Bonito, onde vistoriaram oito estabelecimentos comerciais. Destes, cinco captavam água de poços sem a outorga concedida pelo Inea.

Nos restaurantes e na churrascaria, os técnicos e os agentes constataram que a água, sem qualquer tratamento, era utilizada para fazer comida que era servida aos clientes. Três pessoas foram detidas e conduzidas à DPMA onde prestaram esclarecimentos. Os infratores foram autuados pelo Inea e a multa pode chegar a R$ 1 milhão. Além disso, os poços foram lacrados.

A outorga é um documento emitido pelo Inea que permite ao interessado o direito de uso dos recursos hídricos por um prazo determinado. Consiste em uma etapa do processo de regularização, necessária para que o órgão conheça a quantidade de água consumida, sua procedência e formas de uso. Mais informações sobre outorga podem ser obtidas no portal do órgão ambiental estadual: www.inea.rj.gov.br