Josenilton foi preso por policiais da DHBF - Reprodução

Publicado 27/11/2024 18:14 | Atualizado 27/11/2024 18:38

Rio - Josenilton Francisco de Souza, considerado foragido por assassinar Daniel Miranda dos Santos por causa de uma discussão de trânsito, em Magé, em abril deste ano, foi preso nesta quarta-feira (27) por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele responde por homicídio triplamente qualificado.

De acordo com as investigações, Daniel estava andando de bicicleta na Rua Francisco Anacleto, no bairro de Piabetá, enquanto Josenilton dirigia um veículo que transportava galões d'água em uma caçamba. Os dois se desentenderam e o acusado atirou diversas vezes contra a vítima.

Após Daniel cair, Josenilton desceu do veículo, se aproximou e efetuou mais disparos contra ele. Após o crime, o atirador fugiu do local. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.