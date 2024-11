Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) - Divulgação

Publicado 27/11/2024 17:46 | Atualizado 27/11/2024 18:39

Rio - Uma entregadora de aplicativo foi agredida por um homem enquanto realizava uma entrega, depois que o agressor se irritou com o barulho da buzina, no domingo passado (24), na Rua Viúva Dantas, em Campo Grande, Zona Oeste.



O homem, que estava em uma festa ao lado, teria deixado o local alterado, com um copo de cerveja na mão e proferindo xingamentos. Logo em seguida, ele agrediu Mylena Santana com tapas e empurrões. A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar as lesões.

No entanto, segundo o delegado da 35ª DP (Campo Grande), a mulher também será investigada já que usava uma motocicleta para trabalhar e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, que investiga o caso.