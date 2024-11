O material apreendido e os acusados foram encaminhados à 110ª DP (Teresópolis) - Divulgação

O material apreendido e os acusados foram encaminhados à 110ª DP (Teresópolis)Divulgação

Publicado 27/11/2024 17:42 | Atualizado 27/11/2024 17:53

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), sete pessoas envolvidas no comércio ilegal de mercadorias contrabandeadas e pirateadas no município de Teresópolis, Região Serrana do Rio. Durante a ação, mais de 50 mil peças de roupas, bolsas, relógios e acessórios foram apreendidas.



Segundo os agentes, alguns estabelecimentos, que possuem CNPJ legítimo, colocavam apenas 10% dos seus produtos originais à venda para dar uma falsa impressão de que exerciam atividade lícita e, dessa forma, burlar a fiscalização.



De acordo com as investigações, os donos de lojas se organizavam e buscavam mercadorias falsificadas em São Paulo e no Paraguai.



O material apreendido e os acusados foram encaminhados à 110ª DP (Teresópolis) e, em seguida, ao sistema prisional. Eles vão responder por crimes contra a propriedade imaterial e descaminho.

A ação contou com a participação do Ministério Público.