Drones também irão identificar veículos com registros de roubo e de furto - Fernando Frazão/Agência Brasil

Drones também irão identificar veículos com registros de roubo e de furtoFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 27/11/2024 16:02 | Atualizado 27/11/2024 16:03

Rio - A Operação Lei Seca passará a contar, a partir do dia 1° de dezembro, com reforço de drones que serão usados para flagrar motoristas que tentam escapar da fiscalização. A entrega dos nove equipamentos foi feita na manhã desta quarta-feira (27), durante cerimônia no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul.

Os aparelhos, que serão usados diariamente nas ações, também vão identificar veículos com registros de roubo e de furto. Só em 2024, a Lei Seca abordou mais de 250 mil motoristas em 3.117 operações de fiscalização no Estado do Rio de Janeiro.



Sempre que os drones flagrarem veículos em manobras perigosas, como trafegando de ré, na contramão, subindo em canteiros ou simulando pane, equipes de motos e viaturas de apoio serão imediatamente acionadas para realizar a abordagem e conduzir os motoristas à fiscalização.



"Agentes da Lei Seca receberão as imagens capturadas pelos drones em tempo real e agirão para coibir irregularidades. O drone garante celeridade à tomada de decisão. Por exemplo, equipes consultarão as placas dos veículos e, ao identificarem registros de furto e roubo, o carro será parado no posto de fiscalização", explicou o secretário de Governo, André Moura.

Mais de 27 mil motoristas multados por alcoolemia



Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 27,5 mil motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em blitzes da Operação Lei Seca no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, por dia, 84 pessoas, em média, foram multadas por dirigirem depois de consumirem álcool.

"Estamos investindo em tecnologia para auxiliar o trabalho dos agentes para impedir, por exemplo, que uma pessoa dirigindo sob efeito de álcool troque de lugar com outra ao avistar a Operação Lei Seca, e volte à direção do veículo em seguida. O trabalho da Lei Seca é salvar vidas. Um carro na mão de um motorista que consumiu álcool é uma arma", ressaltou o governador Claudio Castro.



Nas ações de educação preventiva, por meio do programa Escola Nota 10, parceria com a Secretaria de Educação, foram realizadas palestras para mais de 18 mil estudantes de 110 escolas. Iniciativa é realizada por agentes PCDs, vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool. Os alunos são convidados a usarem óculos que simulam o efeito de embriaguez. A Operação Lei Seca também realizou 184 palestras para cerca de 14 mil pessoas.



Estado do Rio é o pioneiro



O Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro na implantação de operações da Lei Seca. Durante 15 anos de ações, cerca de 4,5 milhões de motoristas foram abordados em blitzes e mais de 320 mil condutores que dirigiam sob efeito de álcool foram multados e impedidos de seguir dirigindo.