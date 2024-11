Ex-BBB André Gabeh ao lado do advogado Rodrigo Mondego, na frente da Decradi, nesta quarta-feira (27) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/11/2024 17:46

Rio - O ex-BBB André Gabeh, cantor e ex-participante da primeira edição do Big Brother Brasil, registrou um boletim de ocorrência, nesta quarta-feira (27), denunciando ataques racistas que sofreu nas redes sociais. Ele foi chamado de macaco e atacado na rede social X (antigo Twitter), após expor uma situação profissional. André esteve na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio, junto com o advogado Rodrigo Mondego, para prestar depoimento. A especializada investiga o crime.