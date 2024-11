Jovem francês foi resgatado com ajuda de helicóptero do Corpo de Bombeiros - Reprodução

Publicado 27/11/2024 15:20 | Atualizado 27/11/2024 15:33

Rio - O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (27), um francês de 24 anos que havia se perdido na Trilha Uricanal, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Petrópolis. Os militares levaram cerca de 15 horas e percorreram 20 Km até encontrá-lo.

A ação contou com 12 bombeiros do quartel de Petrópolis, na Região Serrana, incluindo especialistas em salvamento em montanha. Além disso, o Grupamento de Operações Aéreas apoiou a ocorrência, realizando a extração do rapaz com um helicóptero, já que ele estava em uma área de difícil acesso.

O homem, que estava desidratado e com escoriações, foi encaminhado ao Hospital Santa Teresa.