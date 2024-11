Arma foi apreendida por PMs - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/11/2024 13:35 | Atualizado 27/11/2024 15:53

Rio - Um suspeito morreu depois de entrar em confronto com policiais do 41° BPM (Irajá), na noite desta terça-feira (26), em Colégio, na Zona Norte. Com ele, foram apreendidas duas pistolas e munições.

Segundo testemunhas, uma dupla tentou realizar um assalto próximo à estação de metrô do bairro, na Estrada do Colégio, quando se deparou com a viatura.

De acordo com a corporação, a equipe foi atacada durante uma tentativa de abordagem, dando início à troca de tiros. O comparsa, no entanto, fugiu. O homem morto não teve a identidade divulgada.

A PM informou que o caso foi registrado em uma delegacia da região.