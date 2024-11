Pastor Leonardo Sales publicou um vídeo nas redes sociais explicando a situação - Reprodução / redes sociais

Publicado 27/11/2024 20:04 | Atualizado 28/11/2024 09:29

Rio - O pastor Leonardo Sales, da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, atropelou um motociclista que, segundo ele, tentou assaltá-lo enquanto aguardava no sinal de trânsito na tarde desta quarta-feira (27), na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O caso aconteceu na Avenida Fernando Mattos, por volta das 17h36. Por meio das redes sociais, Sales explicou que estava parado no sinal quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, um deles armados. Eles teriam tentado assaltar o pastor, que acelerou o carro em uma tentativa de escapar.

"O cara botou a arma na minha cara, eu acelerei, passei por cima do cara, ele está aqui embaixo [do carro]. Tá uma multidão aqui. [...] Tentaram me assaltar, duas pessoas, eu estou nervoso. Acabou com meu carro, está pegando fogo em tudo aqui", disse nos stories do Instagram.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o motociclista aparece consciente, mas ferido, preso embaixo do veículo. Ele chega a dizer o seu nome, Marcos Matheus, e que mora em Jacarepaguá.

Bombeiros dos quartéis da Gávea e Barra foram acionados e socorreram o suspeito. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto com ferimentos moderados. Não há informações sobre o estado de saúde.

"Veio uma moto com dois homens e começaram a bater no vidro com uma arma do lado do carona, nesse momento virei para o lado e acelerei devido o carro ser blindado e havia outro na frente que acabei atropelando sem ver. Mas graças a Deus o bandido está vivo, porque é uma vida que não conhece Jesus", escreveu o pastor nas redes.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos. Procurada, a Polícia Militar não retornou aos questionamentos da reportagem de O DIA.