Cinco homens foram presos na UruguaianaReprodução

Publicado 27/11/2024 12:44

Rio - Cinco homens foram detidos na tarde de terça-feira (26), no mercado popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Eles são suspeitos de cooptarem pessoas para colher dados e cometer fraudes bancárias. Um sexto suspeito conseguiu fugir da operação, realizada pela 1ª DP (Praça Mauá). O grupo foi preso em flagrante com produtos roubados e falsificados.

A organização oferecia R$50 às pessoas que disponibilizassem dados pessoais e até colhiam biometria em um box na Uruguaiana. Por meio dos dados, os suspeitos realizavam fraudes bancárias, como a contratação de empréstimos. Os titulares dos dados não sabiam que as informações eram utilizadas para cometer crimes.

"Eram pessoas vulneráveis, hipossuficientes, que ofereciam biometria, desinformadas que seriam usadas para a prática de fraude", explica a delegada titular, Elaine Nunes Rosa.

A polícia chegou ao esquema por meio de outra investigação em curso sobre furto mediante fraude. No box dos fraudadores, foram encontrados 23 celulares. Três deles, comprovadamente, fruto de roubo. Os equipamentos eram utilizados nas condutas criminosas. Duas vítimas já recuperaram os aparelhos.

"Policiais se deslocaram para lá com uma testemunha que já havia vendido dados [no esquema]. Os agentes encontraram todo material de transações via pix, saques e operações bancárias. Eles tinham acabado de fazer mais cooptação de pessoas, obtendo nomes que seriam utilizados nas fraudes", acrescenta a delegada responsável.

O montante movimentado pela quadrilha ainda será investigado, assim como as instituições bancárias lesadas. No flagrante, foi apreendido material falsificado, como camisas de times e bolsas.