Rio entra em Nível de Calor 2 devido às temperaturas elevadas - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 27/11/2024 12:36

Rio - Com temperaturas se aproximando dos 40Cº em diversos pontos da cidade, a capital fluminense entrou em Nível de Calor 2 (NC2), às 11h20 desta quarta-feira (27), de acordo com um aviso divulgado pelo Centro de Operações Rio (COR).

Este é o segundo de cinco níveis, que se caracteriza pela previsão ou registro de temperatura e umidade entre 36ºC e 40ºC por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. O COR reforça, ainda, que o nível de calor não altera os índices operacionais da cidade, que se encontra no Estágio 1.

Segundo orientações do COR, os cariocas devem beber mais água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar; consumir alimentos leves, como frutas e saladas; utilizar roupas frescas; além não se expor diretamente ao sol entre 10h e 16h e evitar o consumo de bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar.

Já para os pets, o COR orienta aos tutores para que evitem passeios entre 10h e 16h e que chequem a temperatura do solo para não queimar as patas do animal. Além disso, os donos devem disponibilizar água fresca para os bichos de estimação poderem se hidratar.