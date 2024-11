Obras foram realizadas nesta quarta-feira (27) - Divulgação / Seop

Publicado 27/11/2024 14:27

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) demoliu, nesta quarta-feira (27), 14 construções irregulares na comunidade da Rocinha. A ação visou locais situados em uma Área de Preservação Ambiental, denominada Portão Vermelho, que sofre com influência do crime organizado, e teve apoio da Rioluz e da Polícia Militar.

Sete remoções já estão parcialmente ocupadas, sendo quatro delas de uso residencial e comercial e três apenas de uso residencial. Dois banheiros e um bar também foram removidos.

Segundo a Seop, moradores não foram afetados pelas demolições no momento. Elas foram feitas nos acréscimos referentes às unidades ocupadas. A secretaria informa ainda que as construções foram notificadas previamente, mas as obras seguiram mesmo sem autorização.

"A gente salienta que são construções sem nenhum tipo de respaldo técnico e de segurança. Vamos seguir esse trabalho da Secretaria de Ordem Pública com foco sempre no ordenamento da cidade, na preservação ambiental e em áreas que sofrem influência do crime organizado também na asfixia financeira desses grupos criminosos", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.