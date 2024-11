Feira Aquilombar, que em 2023 aconteceu na Praça Mauá, celebra a cultura negra - Divulgação / Sebrae Rio

Publicado 27/11/2024 12:03 | Atualizado 27/11/2024 12:10

Rio - A Lapa vai receber, neste fim de semana (30 e 1º), das 10h às 17h, a segunda edição da Feira Aquilombar, um grande evento que exalta a cultura afro-brasileira. Com entrada gratuita, ele vai reunir 30 empreendedores quilombolas com seus produtos.

A feira, no Centro, contará com espaço de produtos de beleza, artesanato e moda, além de opções gastronômicas, mesa de debates e apresentações culturais, nos Arcos da Lapa.

"Sabemos, por estudos, que empreendedores negros enfrentam desafios maiores e frequentemente recebem menos do que empreendedores brancos. Isso torna eventos como o Aquilombar ainda mais essenciais, pois criam oportunidades de visibilidade, fortalecem iniciativas de grande relevância e criam espaços de afirmação onde se celebra a memória e a cultura afro-brasileira. É assim que conseguimos mostrar como o empreendedorismo é um poderoso mecanismo de transformação social", destaca Larissa Passos, analista do Sebrae Rio, que promove o evento em parceria com a Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj).

O estado do Rio conta com 53 comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombo mapeadas, abrigando 20,3 mil pessoas em 37 municípios, com destaque para Cabo Frio, Campos, Rio de Janeiro (capital), Magé e Búzios.