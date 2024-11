Estação de metrô da Carioca/Centro é tomada por fumaça e assusta passageiros - Reprodução / Redes Sociais

Estação de metrô da Carioca/Centro é tomada por fumaça e assusta passageirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/11/2024 11:07 | Atualizado 27/11/2024 11:17

Rio - Passageiros do MetrôRio passaram por momentos de tensão na noite desta terça-feira (26). Diversos usuários que seguiam viagem em direção à Pavuna, na Zona Norte, se assustaram com uma fumaça que atingiu a estação Carioca, no Centro da cidade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os passageiros deixam os vagões de uma composição da Linha 2, por volta das 23h. Assustados, muitos tentaram sair da estação, mas foram orientados pelos vigilantes a retornar, pois a fumaça vinha de uma área externa.

URGENTE: Fumaça dentro do Metrô Rio na estação Carioca assusta clientes que seguiam sentido Pavuna na noite desta terça (26).



Por volta das 23h, ao abrir as portas, clientes correram e guardas orientaram a voltar ao trem, a fumaça vinha de fora da estação. pic.twitter.com/eN3LWL57cu — LeoMorenno (@showdoleo) November 27, 2024

Por meio de nota, o MetrôRio informou que o incidente aconteceu por conta de um princípio de incêndio em um local fora do sistema metroviário e próximo à estação. A fumaça acabou entrando pelos exaustores e invadindo a plataforma de embarque e desembarque.

Ainda de acordo com a concessionária, a situação não impactou os serviços do metrô, que opera normalmente, com intervalos regulares nas linhas 1, 2 e 4.