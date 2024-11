Acidente ocupou faixa da Rua Humaitá, na Zona Sul do Rio - Reprodução/ COR

Acidente ocupou faixa da Rua Humaitá, na Zona Sul do RioReprodução/ COR

Publicado 27/11/2024 08:28

Rio - Um casal ficou ferido na manhã desta quarta-feira (27) durante uma colisão entre um carro e uma moto na Rua Humaitá, na altura da Rua Fonte da Saudade, na Zona Sul do Rio. O quartel do bairro foi acionado às 6h05 para a ocorrência.

A CET-Rio, os Bombeiros e a Polícia Militar foram ao local e uma faixa da rua precisou ser interditada, provocando trânsito intenso no trecho. Às 8h, a pista já estava liberada.

O homem ficou com ferimentos leves e a mulher, moderados. As vítimas, ainda não identificadas, foram levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.