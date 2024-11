Marilene Rodrigues, de 79 anos, morreu após casa onde morava desabar com rompimento de adutora - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/11/2024 21:53

Marilene Rodrigues, 79 anos, Rio - Em desabafo, a filha de, 79 anos, morta após o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, afirmou que vai lutar por justiça. Nas redes sociais, Monique Cristina Braga de Souza, uma das cinco filhas da idosa, escreveu: "Justiça. Lutei em vida e vou continuar lutando". O corpo de Marilene será sepultado às 16h desta quarta-feira (27), no Cemitério de Irajá, também na Zona Norte.

Em uma outra publicação, Monique compartilhou um vídeo da mãe em um momento de alegre. "Essa é a Marilene, mais conhecida como Lena Lima. Minha vida meu amor", se declarou. Nos comentários, uma amiga da vítima também lamentou a perda: "Sempre lembrarei dela exatamente assim, feliz e alegre".

A idosa estava dormindo quando a casa onde morava, na Rua Opalas, desabou com o rompimento de uma adutora de água, na madrugada desta terça-feira (26). O corpo dela foi encontrado soterrado horas depois. O incidente afetou outros imóveis, veículos chegaram a ser arrastados pela água e uma cratera se abriu no local.

A Águas do Rio, responsável pela adutora, disse que se solidariza com a família e garantiu que iria prestar toda a assistência necessária. "Técnicos estão realizando perícias e estudos de engenharia que definirão as ações e reparos necessários na tubulação. É importante destacar que o sistema de abastecimento herdado é antigo, como relatado pela população do bairro, e sua modernização está sendo realizada de forma gradual desde o início da concessão", afirmou a Águas do Rio por meio de nota.

No início da noite, a concessionária foi notificada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ). A empresa deverá apresentar sua defesa e pode ser multada em R$ 13 milhões.

O caso é investigado pela 40ª DP (Honório Gurgel). Testemunhas estão sendo ouvidas e uma perícia também foi realizada no local.