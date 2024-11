O homem foi preso nesta terça-feira(26) por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

O homem foi preso nesta terça-feira(26) por agentes da Delegacia de Homicídios da CapitalDivulgação

Publicado 26/11/2024 18:51 | Atualizado 26/11/2024 19:55

Rio - A Polícia Civil indiciou Luiz Carlos Custódio Ferreira pela morte de um casal de idosos na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Luiz foi preso após o crime, que ocorreu no final de outubro, pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e indiciado por homicídio qualificado e furto qualificado. Ele é marido da diarista que trabalhava para as vítimas. No entanto, ela não está sendo investigada pelo crime.

A polícia chegou ao suspeito do crime por meio das imagens das câmeras de segurança da rua. Luiz Carlos aparece entrando na casa às 7h51 da manhã de domingo (27) e saindo às 8h24. Ele foi reconhecido pela mulher, que trabalhava há muitos anos na casa dos idosos, pois ele também havia feito um trabalho de marceneiro na residência.



Dois celulares e uma carteira foram levados da residência do casal, que morava no local há 25 anos. A diarista contou à polícia que tinha a chave da casa da patroa e que sentiu falta dela no chaveiro. A perícia concluiu que as portas da casa não foram arrombadas.



Após a análise das imagens das câmeras de monitoramento, os policiais concluíram que não houve a entrada de nenhuma outra pessoa na casa das vítimas durante aquele período. O crime ocorreu na Rua Amanda Guimarães, no bairro da Portuguesa.

A sobrinha do casal encontrou os corpos e chamou a polícia.