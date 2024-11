Sara Regina Cardoso Coelho foi recebida por familiares com festa, nesta terça-feira (26), após alta hospitalar - Arquivo Pessoal

Sara Regina Cardoso Coelho foi recebida por familiares com festa, nesta terça-feira (26), após alta hospitalarArquivo Pessoal

Publicado 26/11/2024 17:45 | Atualizado 26/11/2024 17:58

Rio - Sara Regina Cardoso Coelho, de 28 anos, que foi baleada dentro do próprio carro, no Méier, recebeu alta, nesta terça-feira (26), após seis dias de internação. O caso aconteceu no último dia 21, quando ela e o marido retornavam para casa após visitar uma das filhas do casal em um hospital na Zona Sul.

Segundo relato dos familiares, o carro onde ela e o companheiro estavam não foi abordado pelos policiais militares e nem houve qualquer ordem de parada. As vítimas apenas ouviram os disparos quando passavam pela Rua Silva Rabelo.

Um dos tiros atingiu a barriga de Sara, que inicialmente foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Méier. Na unidade, ela passou por uma cirurgia de emergência e, na sequência, foi transferida para a unidade privada de saúde, o Hospital Memorial Tijuca.

A chegada em casa, nesta terça-feira, foi comemorada por familiares, que receberam Sara com cartazes, balões e culto de gratidão. O irmão de Sara, Daniel Domingos, foi um dos responsáveis pela festa organizada para a familiar. "Olha hoje o dia está sem explicação! Deus é perfeito! Minha irmã é um milagre. Em 5 dias, já teve alta. Só Deus para ter esse agir", declarou.

Segundo o irmão, todos respiraram aliviados com a chegada de Sara. "Os médicos pediram para ela ficar em total repouso e tomar os remédios prescritos, que já estamos vendo para comprar", contou.

Como aconteceu?

A família de Sara conta que ela voltava para casa com o marido após sair do Hospital Federal da Lagoa, na Zona Sul, onde a filha deles está internada há mais de 15 dias por causa de uma infecção no sangue. Já no Méier, eles pararam em um sinal de trânsito e perceberam a movimentação de PMs a pé.

Daniel relata que os policiais não abordaram o veículo ou deram ordem de parada e atiraram por trás do carro. Ao perceber os disparos, a mulher, que estava no carona, se agachou, mas acabou sendo atingida na barriga, momento em que o companheiro saiu do automóvel em direção aos militares, que a socorreram.

Sara é mãe de quatro filhos de 1, 5, 8 e 12 anos, e se preparava para comemorar o aniversário de uma das crianças, em duas semanas. O irmão conta que o sonho da vítima é entrar para a Polícia Militar, que ela já havia feito uma prova para ingressar na corporação e, atualmente, vinha estudando para mais um concurso.