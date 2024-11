Duas pistolas e diversas drogas foram apreendidas na ação - Reprodução / @pmerj

Duas pistolas e diversas drogas foram apreendidas na açãoReprodução / @pmerj

Publicado 26/11/2024 15:11 | Atualizado 26/11/2024 15:30

Rio - A Polícia Militar prendeu oito pessoas durante uma ação na comunidade Nova Brasília, em Niterói, Região Metropolitana, na manhã desta terça-feira (26). Com eles, os agentes apreenderam pistolas e diversas drogas.

Segundo informações da PM, a ação foi realizada por militares do 12º BPM (Niterói) e tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas no entorno do bairro da Engenhoca. De acordo com relatos de moradores, houve troca de tiros por volta das 7h. Não há informação sobre feridos.

Nas redes sociais, residentes da comunidade comentaram sobre o momento de tensão. "Engenhoca em clima de ano novo, acordando ao som de muitos tiros", escreveu um morador. "Cheio de polícia. Vi um Caveirão depois da Rua Cinco", detalhou outra pessoa.

Além dos criminosos detidos, os agentes apreenderam duas pistolas, 1.180 pinos de cocaína, 471 trouxas de maconha, 301 pedras de crack e dois radiotransmissores. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca).