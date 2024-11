O suspeito estava se escondendo em uma casa na Rua Neves Garcia - Reprodução

Publicado 26/11/2024 20:46

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, na manhã desta terça-feira (26), Fabio de Oliveira Melo, de 48 anos, foragido da Justiça envolvido em roubos de carga. Ele foi detido no bairro Lote XV, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

As investigações apontam que Fábio estava se escondendo em uma casa na Rua Neves Garcia, no mesmo bairro. Segundo a polícia, ele teria participação em recentes roubos de carga em Duque de Caxias e Belford Roxo.

Após ser localizado, ele foi preso e levado à sede da DRFC. O acusado será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

A prisão faz parte da Operação Torniquete, coordenada pela DRFC, que tem como objetivo combater roubos, furtos e receptações de cargas e veículos, buscando reduzir os índices dessas modalidades criminosas por meio da prisão de envolvidos nesses crimes.

Dupla presa por receptação e adulteração

Em outra ação da Operação Torniquete, policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam, também nesta terça-feira (26), dois homens suspeitos de envolvimento na comercialização de motores de veículos com numeração de chassi raspada, em Niterói, na Região Metropolitana.

A ação começou com a abordagem de um veículo Fiat Strada, conduzido por Renato Pereira Ferreira Junior. No compartimento de carga do automóvel, os agentes encontraram dois motores com sinais de adulteração no número do chassi.

Dando sequência, a equipe policial chegou a uma oficina mecânica onde, segundo as investigações, os motores eram comercializados. No local, o proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante após confessar participação no esquema.

Os dois suspeitos foram autuados por receptação e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Desmanche ilegal

Nesta segunda-feira (25), a mesma ação prender 15 pessoas em um desmanche ilegal de carros roubados em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense. Grupo foi encontrado em sede de empresa de reciclagem. O grupo atuava na Avenida Monte Castelo, no bairro Jardim Gramacho, onde funciona a empresa Pró Recicle Ambiental, especializada em compra e venda de materiais recicláveis.

No local, foram encontradas peças com número de identificação (chassi) referentes a cinco veículos roubados entre os dias 4 e 20 de novembro deste ano, além de peças diversas não identificáveis, tendo em vista já terem sido submetidas ao processo de compactação.