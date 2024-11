Moradores sofrem com falta de água há dias na Ilha do Governador - Arquivo/Ilustração

Moradores sofrem com falta de água há dias na Ilha do GovernadorArquivo/Ilustração

Publicado 26/11/2024 18:09 | Atualizado 26/11/2024 19:59

Rio - Moradores da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, estão sofrendo com a falta d'água desde quinta-feira passada (21). O medo de continuar na mesma situação ganhou novos contornos nesta terça-feira (26), com o anúncio da paralisação do Sistema Guandu para manutenção anual.

No bairro Jardim Carioca, algumas casas já estão com as caixas d'água secas. Samantha Poubell, tecnóloga em marketing digital de 31 anos, relatou que até o momento não recebeu informações sobre quando o fornecimento de água será normalizado.

"Estou sem água desde quinta, não cai uma gota se quer da rua! Minhas caixas estão zerando e tenho uma filha de um ano e três meses. Estamos economizando o que temos para não passarmos necessidade, mas acho um absurdo, não vem desconto algum na conta! Já fiquei por mais de 15 dias sem água e não recebi nenhum tipo de desconto na conta. Uma falta de respeito com a população", desabafa.

O problema também afeta moradores da Praia da Bandeira. A professora Bárbara Ferreira, de 45 anos, relata que mora em uma rua íngreme, na qual a água só chega às casas com o auxílio de uma bomba d'água. Sem reservatório, ela está enfrentando dificuldades.

"Estamos desde sábado sem água, estou simplesmente pegando com a vizinha, porque a água da caixa já acabou. É uma rua com muitos idosos. Agora, com essa manutenção, vai demorar mais ainda para voltar", reclama.

A Márcia Cristina, 45 anos, mora no mesmo bairro e conta que encontrou uma alternativa para conseguir abastecer o lar: "Eu trabalho de manhã e só chego à tarde, estou enchendo garrafas no meu trabalho, para a gente poder beber em casa".

O que diz a Águas do Rio

A Águas do Rio informou que sucessivos eventos impactaram o fornecimento de água tratada na região nas últimas semanas. Segundo a concessionária, na última sexta-feira (22), após finalização da manutenção do Sistema Ribeirão das Lajes pela Light, o fornecimento de água entrou em processo de normalização.

Contudo, durante o retorno gradativo, uma tubulação se rompeu em dois trechos e em dias diferentes no bairro de Rocha Miranda. O fornecimento de água foi reduzido para os devidos reparos. Eles reforçaram que, após a conclusão, o abastecimento será regularizado de forma gradativa.

"Vale destacar que nesta terça-feira (26), está sendo realizada a manutenção anual do Sistema Guandu, pela Cedae, e o abastecimento foi suspenso à 0h. A previsão de término é às 22h, quando o fornecimento de água será novamente retomado de forma gradativa em até 72h. Como medida de contingência, a concessionária reforçou o efetivo de caminhões-pipa, com prioridade no atendimento de unidades de saúde", diz a nota.



A concessionária orienta os clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo neste período. E ressalta que segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Manutenção anual no Guandu

Em prevenção ao período mais quente do ano e com maior consumo de água, a Cedae vai paralisar o Sistema Guandu nesta terça-feira (26), entre às 0h e 22h, para manutenção anual e pode afetar mais de 10 milhões de moradores da cidade do Rio e da Baixada Fluminense.

Nesta época, o sistema opera em sua capacidade máxima e os reparos têm como objetivo preparar as estruturas para os meses do verão. Por isso, será preciso suspender a produção de água para abastecer os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

O desligamento do sistema seria iniciado às 4h desta terça, mas foi antecipado a pedido das concessionárias responsáveis pela distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, para a execução de serviços em seus sistemas durante este período.