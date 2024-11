O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio - Divulgação

O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do RioDivulgação

Publicado 25/11/2024 08:14 | Atualizado 25/11/2024 08:49

Rio - Em prevenção ao período mais quente do ano e com maior consumo de água, a Cedae vai paralisar o Sistema Guandu nesta terça-feira (26), entre às 0h e 22h, para manutenção anual e pode afetar mais de 10 milhões de moradores da cidade do Rio e da Baixada Fluminense.

Nesta época, o sistema opera em sua capacidade máxima e os reparos têm como objetivo preparar as estruturas para os meses do verão. Por isso, será preciso suspender a produção de água para abastecer os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

O desligamento do sistema seria iniciado às 4h desta terça, mas foi antecipado a pedido das concessionárias responsáveis pela distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, para a execução de serviços em seus sistemas durante este período.

A manutenção vai envolver mais de 500 profissionais, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. O Sistema Guandu é composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e a Elevatória do Lameirão.

Durante a intervenção, serão realizadas inspeções e correções, como a instalação de novos equipamentos, reparos diversos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal. A operação será retomada de forma gradativa assim que a manutenção for concluída.

Neste ano, a manutenção vai incluir também obras de modernização do sistema, como a instalação de válvulas dos macromedidores, equipamentos capazes de realizar a medição de grandes vazões de água, possibilitando maior controle de perdas.

A Cedae orientou a população a armazenar água para o período, adiando tarefas não essenciais que demandem grande consumo.