Caso é investigado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 25/11/2024 08:06 | Atualizado 25/11/2024 09:14

região é dominada por milicianos, mas tem sido palco de invasões do Comando Vermelho. Rio - Um homem foi executado, na noite deste domingo (24), em Rio das Pedras, Zona Oeste. Bonniek Pinheiro Rodrigues, de 41 anos, foi morto a tiros quando passava de motocicleta pela localidade conhecida como Pinheiro. Ado Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram Bonniek já sem vida. A área foi preservada e a perícia acionada.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.