Ana Tereza Basílio liderava a chapa OAB Unida e Renovada - Divulgação

Publicado 25/11/2024 21:11 | Atualizado 25/11/2024 21:14

Rio - A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) elegeu para presidente, nesta segunda-feira (25), a advogada Ana Tereza Basílio. Ela foi a escolha de 52,99% dos membros, o que representa mais de 31,8 mil votos, para liderar a entidade durante o próximo triênio, de 2025-2027. Sylvia Drummond Rhaddour Bravin Greth será a vice-presidente.

A nova presidente liderou a chapa OAB Unida e Renovada, composta, ainda, por Rafael Caetano Borges (secretário-geral), Sérgio Antunes Lima Junior (secretário-geral adjunto) e Fábio Nogueira Fernandes (diretor-tesoureiro).



"Parabéns a Ana Tereza Basílio e a todos que comporão sua diretoria. Esperamos que tenham uma gestão de sucesso, sempre comprometida com as prerrogativas e com o crescimento da advocacia", disse Beto Simonetti, presidente nacional da OAB.



Segundo a OAB-RJ, vão representar a seccional do Rio no Conselho Federal Juliana Hoppner Bumachar Schmidt, Paulo César Salomão Filho, Rita de Cássia Sant Anna Cortez, Anderson Prezia Franco, Fernanda Lara Tortima e Mattheus Reis Montenegro.

A eleição também definiu os conselheiros seccionais, os representantes das subseções e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro (CAARJ). Na Barra da Tijuca, subseção com maior número de votos o escolhido foi a advogada Renata Mansur.