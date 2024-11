Os bandidos também praticavam assaltos na Zona Norte - Divulgação

Publicado 25/11/2024 18:31

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, em uma ação nesta segunda-feira (25), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas e de veículos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e em bairros da Zona Norte.

De acordo com a polícia, os criminosos, do Morro do Amor, foram flagrados enquanto saíam para praticar novos assaltos, atiraram contra os agentes e houve confronto. Três deles foram atingidos e outro ferido por estilhaços. Ainda não há informações sobre os estados de saúde.

Com os bandidos, os agentes apreenderam quatro armas, um carro roubado e um bloqueador de sinal de GPS.

A ação contou com a participação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (Cfae), e faz parte da Operação Torniquete, que tem como objetivos reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos.