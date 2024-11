O presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e o desembargador Ricardo Couto, eleito para presidir o Poder Judiciário - Divulgação

O presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e o desembargador Ricardo Couto, eleito para presidir o Poder Judiciário Divulgação

Publicado 25/11/2024 19:09

Rio - Em sessão do Tribunal Pleno realizada nesta segunda-feira (25), o desembargador Ricardo Couto de Castro foi eleito para presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , com 116 votos dos desembargadores do Poder Judiciário fluminense, durante o biênio 2025/2026. Ele ocupará a vaga do desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo.



Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo tem pós-graduação pela Universidade de Coimbra e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 14 de fevereiro de 2008. O magistrado é presidente da 4ª Câmara de Direito Público. A posse no cargo de presidente do TJRJ será no dia 7 de fevereiro, primeira sexta-feira deste mês, conforme prevê o Regimento Interno.



Para a Corregedoria Geral da Justiça, foi escolhido o desembargador Claudio Brandão de Oliveira, com 129 votos, contra 55 votos do desembargador Benedicto Ultra Abicair. Também foi registrado um voto em branco/nulo. Concorreram à CGJ os desembargadores Adriano Celso Guimarães, Camilo Ribeiro Rulière e Cezar Augusto Rodrigues Costa, que receberam, respectivamente, 15, 19 e 26 votos.



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

O desembargador Claudio Luis Braga Dell'Orto vai conduzir a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) no biênio 2025/2026. Ele foi eleito para ocupar o cargo de diretor-geral da Emerj com 127 votos. “Vamos trabalhar muito para que a nossa Emerj continue sendo a melhor escola de magistratura do Brasil. A escola é espaço de todos e queremos realmente construir esse lugar de divulgação de conhecimento e da aplicação do conhecimento para a melhoria do Poder Judiciário”, declarou.

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Na mesma sessão, o Tribunal Pleno elegeu o desembargador Claudio de Mello Tavares para a vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Classe Desembargador, em razão do término do biênio do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, em 24 de março de 2025.