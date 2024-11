PMs do 41º BPM (Irajá) fazem operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/11/2024 20:58 | Atualizado 25/11/2024 21:31

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o fim da tarde desta segunda-feira (25), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra trabalhadores da Light encurralados nas proximidades da comunidade durante um intenso tiroteio. Veja o vídeo abaixo. Até o momento não há informações sobre feridos ou presos.

Nas imagens, funcionários dizem estar a serviço da Light no Chapadão. "Equipe da Light aqui. Uma hora dessa operação, na hora das crianças saírem da escola". Assista ao vídeo:

A ação conta com a participação de policiais do 41º BPM (Irajá). "Policiais da unidade estão atuando na comunidade do Chapadão. A ação está em andamento.", informou o batalhão. Também não foi informado o objetivo da operação.

Procurada, a Light informou que prestadores de serviço estavam na comunidade Costa Barros realizando um trabalho quando foram surpreendidos pelo início de um confronto no local. "Os funcionários buscaram abrigo e conseguiram sair da comunidade em segurança", disse a concessionária em nota.