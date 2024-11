Ferro-velho em comunidade no Engenho Novo mantinha meia tonelada de material furtado - Divulgação

Publicado 25/11/2024 20:18 | Atualizado 25/11/2024 20:30

Rio - Um homem e uma mulher responsáveis por um ferro-velho clandestino no Engenho Novo, Zona Norte, foram presos, nesta segunda-feira (25), após policiais civis encontrarem mais de meia tonelada de materiais furtados de concessionárias de serviços públicos no local. Entre os equipamentos, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) identificaram peças usadas para fixar trilhos de trem.

Segundo os policiais civis, o estabelecimento irregular fica na comunidade Céu Azul, bem próximo à uma boca de fumo.

Além dos pinos de fixação de trilhos, a lista de itens armazenados no local incluía tampas de bueiros, placas fixadoras e cabos de cobre de grande espessura. A fiação costuma ser usada por concessionárias de energia elétrica e telefonia.



Os policiais também encontraram no ferro-velho uma garrafa com cartuchos de munições e um caderno de anotações onde estavam detalhadas as transações de compra e venda no local. O documento, de acordo com os agentes, confirma o envolvimento do estabelecimento na atividade criminosa.

As concessionárias de serviços públicos participaram da ação e confirmaram a procedência dos materiais apreendidos. A dupla presa no local foi levada para a DRF, onde o caso foi registrado e o material apreendido.