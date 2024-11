Imagem ilustrativa do local - Divulgação

Publicado 25/11/2024 19:54

Rio - O Jardim Botânico do Rio de Janeiro vai inaugurar, na próxima sexta-feira (29), o Memorial das Mãos Negras que Edificaram o Jardim Botânico. A cerimônia de inauguração será às 11h e contará com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A iniciativa tem como objetivo revelar a contribuição fundamental de homens e mulheres negros na construção da instituição, uma parte da história até então silenciada.

Localizado entre o Museu do Jardim Botânico e a Biblioteca Barbosa Rodrigues, o Memorial das Mãos Negras ocupará uma região simbólica, onde foram encontradas ossadas, em um local anteriormente ocupado pela Embrapa Solos, vizinho ao Jardim Botânico, entre os anos de 1979 e 1981.

A proposta é reconhecer e visibilizar os trabalhadores cujos nomes e histórias foram apagados das narrativas oficiais. Serão divulgados os nomes e a participação de pessoas negras escravizadas – homens, mulheres e crianças – na construção do Jardim Botânico, na primeira metade do século XIX. A obra visa promover a valorização histórica e cultural desses trabalhadores negros, criando um espaço de memória e reflexão.

O Memorial contará com placas informativas sobre a história dessas pessoas e o contexto da construção do Jardim Botânico. O local também terá um espaço expositivo dedicado a artistas negros. Além disso, haverá um banco para contemplação, com jardineiras integradas, compostas por plantas ritualísticas e africanas, escolhidas para valorizar a ancestralidade e as tradições culturais afro-brasileiras.

O Memorial marca o início da implementação de um plano de ações afirmativas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, incluindo a criação do Polo RJ de letramento corporativo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).