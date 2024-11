Moradores de Rio das Pedras ouviram tiroteio durante a madrugada e manhã deste sábado - Reprodução / Redes sociais

Moradores de Rio das Pedras ouviram tiroteio durante a madrugada e manhã deste sábado

Publicado 23/11/2024 10:19 | Atualizado 23/11/2024 14:06

Rio - Um intenso tiroteio, registrado durante a madrugada e a manhã deste sábado (23), assustou moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, os disparos começaram a ser ouvidos por volta das 4h30 da manhã. Ao menos um homem morreu durante o confronto.

Muitos vídeos com o som dos tiros circularam nas redes sociais. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou o caso às 6h30, na localidade conhecida como Sertão, e, às 6h44, no 'Sertãozinho'. Segundo a PM, o 18°BPM (Jacarepaguá) reforçou o policiamento na região, assim que "tomou conhecimento de confronto entre facções".

Equipes da unidade realizam buscas na área, com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2° CPA), do Batalhão de Operações de Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

"Acordei às 4h28 com o barulho dos tiros. Só Deus para nos proteger de uma guerra que nem é nossa. Situação muito difícil", comentou uma moradora. "Nunca imaginei passar por algo parecido. Nasci e fui criada neste lugar. É muito triste ver o que Rio das Pedras se tornou", escreveu outra.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de um homem, ainda não identificado. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.



Sob forte influência de milicianos, a região de Rio das Pedras e Gardênia Azul têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.