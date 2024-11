Noel com sua mãe pronto para comemorar mais um ano de adoção - Divulgação

Publicado 24/11/2024 00:00

Com a chegada das festas de fim de ano, um problema crescente e silencioso se agrava: o abandono de animais. Durante esse período de confraternizações e alegria, muitos gatos e cachorros, especialmente os mais velhos, deficientes ou com pelagem escura, tornam-se vítimas da negligência humana. A realidade cruel de deixá-los em locais desumanos, como latas de lixo, é cada vez mais frequente, e esse cenário se repete a cada Natal, trazendo à tona a urgente necessidade de conscientização e responsabilidade com a adoção e cuidados com os animais.

A protetora de animais Bruna Saraiva, presidente e fundadora da ONG Ajuda Patas, vive essa triste realidade de perto. Ela afirma que, embora o abandono de animais seja um problema constante durante todo o ano, ele aumenta absurdamente no final de ano. “É um absurdo ainda maior que, próximo e durante uma data que deveria trazer mais amor, união e esperança ao ser humano, como o Natal, continuamos a ver durante décadas casos de abandono, onde os ‘tutores’ são capazes de descartar seus animais como lixo simplesmente porque eles não cabem em seus planejamentos festivos”, desabafa Bruna.

O problema, segundo ela, está na falta de conscientização das pessoas que, ao planejar suas viagens ou compromissos de fim de ano, não consideram o bem-estar dos seus animais de estimação. Muitos optam por abandoná-los ao invés de buscar soluções adequadas, como encontrar alguém para cuidar deles ou procurar uma hospedagem para animais.

Bruna, que acompanha de perto a realidade dos abandonos, ressalta a necessidade urgente de mudança. “Até quando os animais pagarão com sua vida por maldades como essa? Precisamos de leis severas para que isso não continue a acontecer no futuro!”, afirma. A protetora denuncia que a falta de empatia e responsabilidade nos tutores de animais torna esse período do ano ainda mais difícil para os animais vulneráveis.

O aumento dos casos de abandono durante o período de festas reforça a necessidade de políticas públicas mais rigorosas para combater essa prática desumana. “O Natal, que deveria ser uma época de amor e união, infelizmente se torna, para muitos animais, uma temporada de sofrimento, crueldade e abandono”, afirma Bruna.

Idoso, deficiente de pelagem preta e adotado!

Adotar um animal idoso e com necessidades especiais é um gesto de amor e coragem que poucas pessoas realizam. Essa é a história de Noel, um cão de grande porte, preto, com 15 anos e uma pata amputada, que encontrou uma nova família graças à determinação de Luciana Oliveira, que fez de sua promessa um compromisso de vida.



Luciana, já tinha três cadelas adotadas, todas resgatadas de situações de abandono. Ela havia prometido a si mesma que, quando se mudasse para uma casa maior, adotaria o cão mais idoso e 'invisível' do abrigo que acompanhava há anos.



A oportunidade surgiu no natal de 2022, quando um cão idoso, atropelado e abandonado, foi resgatado pela ONG Ajuda Patas. Após uma cirurgia de amputação devido à gravidade das fraturas, Noel — como foi chamado — passou por castração, vacinação e reabilitação. Recuperado, ele foi apresentado em um vídeo emocionante, que mostrava sua força e resiliência após tanto sofrimento.



“Quando vi o vídeo do Noel, sabia que era ele. Cumpri minha promessa e fui buscá-lo. Foi a melhor decisão da minha vida. Parece que ele sempre foi meu,” relembra Luciana.



Noel chegou à nova casa, onde passou a conviver com suas novas 'irmãs': Lory, Lena e Lully. Hoje, após dois anos da adoção, Luciana comemora cada momento ao lado do cão, que agora vive cercado de amor e cuidados.



“A cada dia, penso em como as pessoas conseguem abandonar seus animais, ainda mais um cão idoso que dedicou tantos anos ao seu antigo tutor. Me sinto feliz em poder proporcionar os últimos e melhores anos da vida dele. Acho que todo ser humano deveria adotar um cão idoso e sentir a diferença que isso faz na vida do animal e na sua própria,” reflete emocionada.



Noel, que antes vivia em uma situação de abandono extremo, agora simboliza esperança para muitos animais que aguardam por uma segunda chance. Sua história reforça a importância da adoção responsável e do amor incondicional.

Veterinária explica os desafios do abandono de animais nas festas

Segundo a veterinária Nathaly Ituassu, os meses de dezembro e janeiro são especialmente preocupantes. “Muitas pessoas viajam e, por não terem com quem deixar os pets, optam por abandoná-los. Além disso, há aqueles que adotam animais impulsivamente durante o ano e percebem que não têm condições de mantê-los”, explica.



O abandono de animais, além de ser um ato de extrema crueldade, é considerado crime pela legislação brasileira. Contudo, a falta de conscientização e fiscalização faz com que o problema persista, expondo os animais a riscos como fome, doenças e acidentes.



A veterinária reforça que o combate ao abandono exige ações integradas entre o poder público e a sociedade civil, desde campanhas educativas até políticas públicas de castração e incentivo à adoção responsável.



Com a chegada das festas, a mensagem é clara: cuidar de um animal é um compromisso. Não abandoná-los é o primeiro passo para uma sociedade mais ética e compassiva.

Em dezembro de 2019 gata é espancada e adotada

De acordo com a veterinária Nathalie, em dezembro de 2019, uma gatinha estava sendo espancada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Um homem que presenciou a cena agiu rapidamente, resgatando a gata e levando-a imediatamente para a clínica. “Foi uma situação muito triste, mas felizmente conseguimos oferecer o tratamento necessário para ela”, conta Nathalie.



Batizada de Blue, a gata foi adotada pelo mesmo homem que a tirou daquela situação. Hoje, com seis anos de adoção, ela vive feliz e saudável, sendo um exemplo de como uma ação de compaixão pode transformar a vida de um animal.

Abandono é Crime

De acordo com a Lei nº 9.605/98, o abandono de animais, assim como mantê-los em correntes por períodos prolongados ou submetê-los a maus-tratos, é considerado crime. A pena pode variar de dois a três anos de reclusão, além de multa. Essa lei visa proteger os direitos dos animais e garantir que os responsáveis por esse tipo de crueldade sejam punidos de acordo com a gravidade do ato.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que realiza ações educativas nas escolas municipais para conscientizar alunos sobre o cuidado e a responsabilidade com os animais. Disse ainda que conta com o programa Bicho Rio, que oferece castração gratuita para o controle da população animal.