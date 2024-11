Cristiano da Silva foi detido no Conjunto Habitacional BNH - Divulgação

Publicado 23/11/2024 22:48

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (22), o foragido Cristiano da Silva, o Bolacha, de 38 anos. Ele é apontado como o gerente geral do tráfico de drogas no Conjunto Habitacional do BNH, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) estavam em patrulhamento na Rua Vinte e Sete, no conjunto habitacional, quando encontraram dois criminosos armados em uma moto. Ao perceber a presença dos militares, os dois bandidos passaram a atirar contra os agentes. Após o confronto, os policiais prenderam Cristiano, tido como braço direito do traficante conhecido como "Cara Rachada".

Com o foragido, os agentes apreenderam uma pistola e munições. Bolacha é considerado um criminoso de alta periculosidade e havia deixado uma unidade prisional em março de 2023. Ele cumpria regime semiaberto, mas não retornou ao presídio e, por isso, era considerado foragido.

Cristiano foi condenado a uma pena de cinco anos, tendo anotações por tráfico de drogas e roubo. O criminoso foi encaminhado à 73ª DP (Neves) e autuado por tentativa de homicídio, além de porte ilegal de arma de fogo.

O Disque Denúncia pede que informações sobre foragidos sejam realizadas por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ