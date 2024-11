Janela de apartamento foi atingida por bala perdida, na manhã deste sábado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/11/2024 19:27 | Atualizado 23/11/2024 19:43

Rio - Uma bala perdida atingiu, na manhã deste sábado (23), a janela de um apartamento no condomínio Península, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A imagem do vidro estilhaçado foi compartilhada em grupos de conversas de moradores da região.

O morador que teve o imóvel atingido encontrou o projétil dentro do apartamento. Não há informações sobre feridos.